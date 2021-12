O Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro entregou troféus aos vencedores de sua décima-sexta edição, em João Pessoa, na Paraíba, na noite da última quarta-feira. O eleito foi Júlio Bressane com “Capitu e o Capítulo”, recriação do “Dom Casmurro”, de Machado de Assis”. Além do troféu Aruanda de melhor filme brasileiro, Bressane conquistou o prêmio de melhor diretor.

O potiguar “Sideral”, de Carlos Segundo, foi eleito o melhor curta brasileiro. O longa cearense “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry, consagrou-se como a melhor produção da mostra Sob o Céu Nordestino, arrebatando dez dos treze prêmios concedidos na categoria.

Na mostra nacional, as melhores atrizes foram Patrícia Savary e Magali Biff (protagonista e coadjuvante, ambas por “A Felicidade das Coisas”). Na mostra regional, a paraibana Marcélia Cartaxo e a cearense Fátima Muniz (ambas por “A Praia do Fim do Mundo”) foram as escolhidas. Os melhores atores foram Maicon Rodrigues, protagonista de “A Salamandra”, e Enrique Diaz, coadjuvante em “Capitu e o Capítulo”. Por falta de concorrente, não houve prêmio de melhor ator protagonista na mostra regional. O melhor coadjuvante foi Ruston Liberato, do potiguar “Fendas”. O melhor curta paraibano foi “O que os Machos Querem”, de Anna Diniz.

Mostra Brasileira (longas):

. “Capitu e o Capítulo” (RJ) – melhor filme, melhor diretor (Júlio Bressane), melhor coadjuvante (Enrique Diaz), figurino (Maria Aparecida Gavaldão)

. “A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga (SP) – melhor atriz (Patricia Saravy), coadjuvante (Magali Biff), roteiro (Thais Fujinaga)

. “Salamandra”, de Alex Carvalho (PE-França) – melhor ator (Maicon Rodrigues), júri popular

. “Madalena”, de Madiano Marchetti (MT-RJ) – melhor fotografia (Guilherme Tostes e Tiago Rios), montagem (Lia Kulakauskas), trilha sonora (Junior Marcheti), menção honrosa pelo argumento e elenco.

. “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”, de César Cabral (SP) – melhor direção de arte ( Daniel Bruson), desenho de som (Confraria de Sons e Charutos)

Mostra Sob o Céu Nordestino (longas):

. “A Praia do Fim do Mundo” (Ceará) – melhor filme, direção (Petrus Cariry), atriz (Marcélia Cartaxo), coadjuvante (Fátima Muniz), fotografia (Petrus Cariry), montagem (Petrus Cariry e Firmino Holanda), direção de arte (Sérgio Silveira), trilha sonora (João Victor Barroso), figurino (Lana Patrícia Benigno), desenho de som (Érico Paiva)

. “Miami-Cuba” (Paraíba) – melhor roteiro (Caroline Oliveira), Júri Popular

. “Fendas” (Rio Grande do Norte) – melhor ator coadjuvante (Ruston Liberato)

. “Transversais” (Ceará) – menção honrosa

Mostra Sob o Céu Nordestino (curtas paraibanos):

. “O que os Machos Querem”, de Anna Diniz – melhor filme, melhor atriz (Ana Marinho)

. “Incúria” – melhor direção (Tiago A. Neves), roteiro (Thiago A. Neves), direção de arte (Erick Marinho)

. “Noite no Sítio” – Júri Popular e desenho de som (João Yor e Cácio Bezerra)

. “Boyzin” – melhor ator (Geyson Luiz)

. “Tecendo Histórias” – melhor edição (Diego Pontes), trilha sonora (Amaro Mann)

. “Adarrum” – melhor figurino (Nai Gomes)

. “Terra Vermelha” – melhor fotografia (Leonardo Gonçalves)

. Menção honrosa – “Flor no Quintal”, de Mercicleide Ramos

Produção Universitária:

. Melhor videoclipe – Entranhado, de Nathalia Bellar e Fabi Veloso

. Melhor curta (TCC) – O Outro Lado do Espelho, de Yanca Oliveira

. Menção honrosa (videoclipe) – “Calma”, de Ismael Farias

. Prêmio Especial – minissérie “O Sumiço de Santo Antônio”, de Cely Farias e Waleska Picado (TV UFPB)

. “Toada para José Siqueira” – Prêmio Especial do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro

Mostra União Europeia:

. “Wild Game” – melhor filme, melhor direção (Jeronimo Sarmiento)

. “Tomorrow Island” – melhor roteiro (Ana Falcon), fotografia (Michael Tebinka)

. Prêmio especial – ‘Nós, os Lentos’ (animação)