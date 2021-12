“Madalena”, primeiro longa-metragem de ficção de Madiano Marcheti, estreia em 9 de dezembro com distribuição da Sessão Vitrine, projeto da Vitrine Filmes. Clélia Bessa, Joel Pizzini, Sérgio Pedrosa, Marcos Pieri, Beatriz Martins são os produtores do longa. A produção é da PóloFilme e da Raccord, em coprodução com Vira Lata e Terceira Margem.

O filme tem como ponto de partida o corpo de Madalena, encontrado em uma plantação de soja. Na sequência a trama acompanha a história de três jovens – Luziane (Natália Mazarim), Bianca (Pamella Yule) e Cristiano (Rafael de Bona), que vivem contextos diferentes em uma mesma cidade. Embora não se conheçam, o espírito de Madalena que esvoaça sobre a cidade, torna-se um elo entre os três. O longa denuncia a violência constante do país que mais mata a população LGBTQIA+. “Madalena” foi rodado em Dourados, no Mato Grosso do Sul e contou com mais de 20 atores do Estado no elenco.

Com estreia mundial no 50º Festival Internacional de Cinema de Roterdão (Holanda), o filme já foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais e conquistou oito prêmios. Destaca-se a seleção para o Festival Internacional de San Sebastian (Espanha), Festival de Biarritz (França) e Festival de Cinema de Lima Pucp (Peru), neste último sendo consagrado com três prêmios: Melhor Filme, Melhor Interpretação com o prêmio Gio aos filmes LGTBIQ+ de Crônicas de Diversidade para Pamella Yulle e Melhor Direção também com prêmio Gio. No Brasil o filme teve sua estreia na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e foi exibido no Festival Mix Brasil de Cultura e Diversidade conquistando o Prêmio de Melhor Diretor.