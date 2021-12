O RioMarket, área de negócios do Festival do Rio, está de volta, entre os dias 13 e 16 de dezembro. Pela primeira vez em formato 100% virtual e interativo, o evento permitirá a participação de público e empresas do mundo todo. Como de costume, o RioMarket vai reunir renomados profissionais de toda a cadeia produtiva do audiovisual, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria, promover a troca de conhecimento, além de proporcionar oportunidades de negócios e capacitações para os diferentes segmentos do mercado (produtoras, exibidoras, distribuidoras, agências de publicidade, rádio difusoras, programadoras, plataformas digitais e profissionais da indústria audiovisual). As inscrições para as atividades são gratuitas e poderão ser realizadas no site https://festival.filmocracy.com/riomarket.

Ao longo de suas 21 edições, o evento reuniu grandes nomes do setor dos cinco continentes. Temas importantes, como o surgimento da internet, do streaming e das mídias sociais, assim como a chegada dos estúdios na produção e distribuição do audiovisual brasileiro, entre muitos outros, fazem parte do histórico do evento.

Passaram pelo RioMarket, durante esse período, mais de quatro mil renomados profissionais do Brasil e do exterior, como os criadores da Red Envelope que, posteriormente, deu origem à Netflix, além do CEO Ted Sarandos. Jim Giannopolus, que presidiu o estúdio 20th Century Fox durante grandes produções como “Avatar”, “Titanic”, “X-Men” e “Rio”; Gale Ann Hurd, produtora de “O Exterminador do Futuro” e “The Walking Dead”; Patrick Wachsberger, dono da Summit Entertainment, responsável pelas sagas “Crepúsculo”, “Jogos Vorazes”, entre outros.

Parcerias com importantes organismos internacionais e nacionais também foram estabelecidas no RioMarket. Entre elas, a academia de ciência do Oscar, MIT Media Lab, centenas de universidades, órgãos governamentais do Brasil, Estados Unidos, França, México, Canadá, China, Inglaterra, Argentina, etc.

Este ano, o RioMarket acontecerá via Filmocracy, que abrigará o evento numa estrutura virtual de três pavilhões. A plataforma já transmitiu alguns dos mais importantes eventos de audiovisual do mundo, entre eles, o American Film Market (AFM).

Entre os palestrantes do bloco de masterclasses, já estão confirmados nomes como o mexicano Miguel Meir, Chief Global Operation Officer do Grupo Cinépolis, e Valmir Fernandes, presidente da Cinemark Internacional, que farão uma avaliação do mercado atual e falarão sobre os desafios de capturar a atenção da audiência para as salas de cinema no próximo biênio.

Além deles, a interview “Conteúdo local, alcance global”, com o israelense Koby Gal-Raday, CCO do grupo alemão Beta Film, também é uma das mais aguardadas, assim como a masterclass com Eduardo Arias, Director Content Partnership@ViacomCBS – Pluto TV USA.

Uma das atrações mais buscadas do RioMarket ao longo dos anos, os Workshops seguem promovendo a oportunidade de troca com alguns dos profissionais mais destacados do mercado audiovisual. Este ano, o roteirista Leandro Soares (Brasil), o produtor Dane Morck (Estados Unidos) e o diretor Hsu Chien (Brasil) são alguns dos nomes confirmados.

Nas Round Tables (reuniões temáticas fechadas), profissionais vão tratar de temas de grande relevância para o setor. Um exemplo é a mesa que vai reunir produtores e exibidores sobre o tema “Os desafios de atrair a atenção da audiência”.

Representantes dos principais players do país (programadoras, rádio difusora, plataformas digitais, entre outros) participarão dos Presents. Eles falarão aos produtores sobre os tipos de projetos que cada uma de suas empresas está buscando. A ideia é que, neste bloco, os profissionais possam se preparar para apresentar seus projetos nas rodadas de negócios do evento Brazil Global Market, que acontecerá em março de 2022.