A Secretaria da Cultura do RS (Sedac), através do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), abriu as inscrições para a oficina Conteúdo Audiovisual Infantil e Infanto-juvenil da Criação à Comercialização, que integra o projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro pelo link da bio do Instagram @ieciners.

Coordenada pelo cineasta Rogério Rodrigues, a oficina será realizada em dez encontros, de 7 a 18 de fevereiro, das 9h às 12h, em formato virtual. O curso pretende apresentar um panorama do processo de criação, desenvolvimento, produção e comercialização de obras seriadas para televisão e plataformas de streaming dedicadas ao público infantil e infanto-juvenil.

Serão abordados diferentes temas do processo, proporcionando aos participantes uma visão geral das principais etapas da produção audiovisual, possibilitando que os alunos desenvolvam diferentes olhares sobre a capacidade criativa e suas ferramentas para desenvolvimento da cadeia produtiva. Na atividade ainda serão analisadas as particularidades de um projeto audiovisual desde a ideia até o licenciamento, bem como, expor o panorama do mercado atual em suas múltiplas plataformas diante dos novos desafios.