Desde os primórdios, a humanidade tem como hábito contar e interpretar histórias. E, ao redor do mundo, diversas formas de encenações se desenvolveram em culturas totalmente diferentes e distantes. A nossa vem, sobretudo, da Grécia Antiga. É aí que começa a série “Em Cena – A Arte de Interpretação”, dirigida por Jun Sakuma e produzida pela Bravo Cinematográfica, que atravessa os séculos e chega até o Brasil contemporâneo, narrando a trajetória do teatro.

Dividida em quatro episódios, a série conta com depoimentos de grandes nomes das artes cênicas brasileiras: Antônio Fagundes, Lima Duarte, Laura Cardoso, Juca de Oliveira, Caco Ciocler, Beth Goulart, Cassio Scapin, Fúlvio Stefanini, Ligia Cortez e Cacá Carvalho, além da atriz norueguesa Ingvild Deila. A produção também entrevista diretores como Zé Henrique de Paula e Eduardo Tolentino de Araújo. Eles falam da história do teatro desde suas origens, mas também tecem seus próprios comentários e opiniões, associam com suas experiências e, sobretudo, refletem sobre suas funções, como atores e diretores.

A obra segue uma ordem cronológica. O primeiro episódio aborda os primeiros rituais dionisíacos na Grécia Antiga, as origens do teatro e dos primeiros atores, e reflete sobre a criação e a composição dos personagens. Os seguintes passam por grandes autores e teatrólogos como William Shakespeare e Constantin Stanislavski, por movimentos teatrais como a Commedia Dell’arte, até chegar ao Brasil dos séculos XX e XXI. Aportando em terras brasileiras, destaca a importância do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal; e, ainda, a experiência de dois dos grandes diretores, ainda vivos, que revolucionaram o teatro brasileiro: Amir Haddad e Zé Celso Martinez Corrêa, que abrilhantam a produção com seus depoimentos.

Em paralelo, a série exibe performances teatrais, entre elas, da atriz Mel Lisboa e do ator Rafael Losso, que ensaiam a peça “Romeu e Julieta” em um palco. Sem figurinos, com repetições, erros, acertos, lendo o texto, testando expressões faciais e tons de voz, os atores mostram como é, na prática, a preparação antes do espetáculo.

A estreia da série acontece na Terça das Artes do canal Curta!, no dia 25 de janeiro, às 23h.