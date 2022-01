Os interessados em audiovisual terão a oportunidade de inscrever seus projetos de documentário em curta-metragem no Edital Curtas Futura + co.liga, uma realização da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura, em parceria com a co.liga, escola virtual de economia criativa que tem o objetivo de promover a inclusão produtiva de juventudes brasileiras em situação de vulnerabilidade econômica e social. A principal proposta do edital é contribuir para a capacitação dos interessados no setor, criando ainda um espaço onde as juventudes possam ter vozes para expressar suas pautas por meio da arte visual.

As inscrições vão até 6 de março e, para participar, o público deve se cadastrar na plataforma da co.liga, completar todas as etapas e concluir no mínimo dois cursos oferecidos pela escola. A segunda etapa de inscrição consiste no preenchimento de um formulário online com todas as informações da proposta de documentário.

A banca avaliadora vai selecionar 30 propostas, e cada um dos projetos receberá R$ 12 mil para a produção do filme. Os documentários devem ter duração entre 12 e 14 minutos e apresentar temas inovadores e provocantes, que contemplem a diversidade de olhares, linguagens e narrativas com relevância contemporânea para o Brasil e para o mundo. Terão ainda mais destaque diante da banca os projetos com temas da atualidade, com foco nos direitos humanos em todas as suas dimensões para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa.

Além do auxílio financeiro, o candidato vai contar também com o apoio na qualificação profissional, além dos cursos disponíveis na co.liga, os selecionados terão o acompanhamento dos profissionais do Canal Futura em todo o processo de produção do documentário. A iniciativa tem o objetivo de ampliar a qualificação, promover a inclusão produtiva dos jovens em paralelo ao incentivo de novas narrativas na tela do Futura, visando amplificar as vozes das juventudes e suas pautas. Após a conclusão e aprovação total do projeto, o Canal exibirá os documentários em sua grade de programação.