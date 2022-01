Depois de dois anos acontecendo de maneira remota devido às restrições sanitárias provocadas pela pandemia de Covid-19, o 11º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba pretende voltar às salas de Curitiba, sem abandonar o formato online, de 1º a 9 de junho.

As inscrições de filmes estão abertas e devem ser feitas no endereço olhardecinema.com.br, por meio do formulário de inscrição (Eventival), até o dia 7 de março. Os curtas e longas-metragens estrangeiros deverão pagar a taxa de inscrições nos valores de €8 e €22, respectivamente. Filmes brasileiros, tanto de longa como de curta-metragem, estão isentos da taxa e a sua inscrição é gratuita. Mais informações e detalhes estão disponíveis no próprio formulário.