Cris Delanno e Menescal

A Bossa Nova é o ritmo musical brasileiro de maior sucesso em todo o mundo. Em comemoração ao Dia Nacional da Bossa Nova e ao 95° aniversário de um de seus principais nomes – Tom Jobim –, o Film&Arts estreia, no dia 25 de janeiro, às 20h30, uma série exclusiva chamada “Bossa Nossa”, com direção de Carlos Andrade e Liloye Boubli. O documentário traz relatos que revivem o final da década de 50 e suas descobertas, em uma história contada por seus criadores, como Roberto Menescal, Carlos Lyra, Marcos Valle e João Donato e com a participação de grandes nomes da MPB.

No episódio de estreia, uma grande homenagem ao compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro, considerado o maior expoente de todos os tempos da música popular brasileira – Tom Jobim. Releituras de grandes sucessos, como “Wave”, “A Felicidade”, “Se Todos Fossem Iguais a Você”, e “Águas de Março”, nas vozes de Cris Delanno, Roberto Menescal, Toni Garrido, Kay Lyra e Maurício Maestro, vão emocionar e reviver a vida e carreira de Tom. O episódio conta com 30 minutos de duração.

Após a exibição do episódio especial dedicado a Tom Jobim, a produção retorna no dia 6 de fevereiro, às 21h30, com 12 novos episódios que contarão com reprises todas às terças, na faixa das 20h30.

“Bossa Nossa” é uma coprodução original para o Film&Arts da Visom Digital, ao lado da AMC Networks International – América Latina. A série documental também pode ser vista nas operadoras de VoD que oferecem o Film&Arts em seu pacote.