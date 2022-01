© Jorge Silvestre

Acolhimento, compreensão e ajuda mútua por mulheres de duas culturas distintas estão ao centro de “Fortaleza Hotel”, novo longa de Armando Praça (“Greta”), que estreia nos cinemas brasileiros no dia 27 de janeiro, com distribuição da Vitrine Filmes. O filme, que tem o roteiro assinado por Isadora Rodrigues e Pedro Cândido, foi exibido e premiado no 31º Cine Ceará.

“Fortaleza Hotel” é sobre duas mulheres de culturas distintas que se conectam a partir de seus problemas e se comunicam do fundo de suas solidões. Um filme que mostra o poder feminino através da solidariedade, um dos sentimentos mais poderoso e conhecido da alma humana.

Pilar (Clébia Sousa, premiada como Melhor Atriz no Cine Ceará) é camareira num hotel em Fortaleza, mas em breve espera imigrar para Dublin, e, para isso, está estudando inglês. Ela foi mãe muito jovem, e, neste momento, enfrenta problemas com a filha adolescente Jamile (Larissa Góes). Shin (Lee Young-Lan) vem ao Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em Fortaleza, e levar para ser sepultado na Coreia do Sul. Os trâmites, no entanto, se revelam mais complexos e mais caros do que o esperado.