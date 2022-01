O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) está com as inscrições abertas para os cinco cursos de férias que serão ministrados até fevereiro. As aulas serão ao vivo e on-line pelo Zoom e são destinadas a profissionais, estudantes e demais agentes do audiovisual e áreas conexas de acordo com temática e indicação de cada curso. Ao todo, são 50 horas de conteúdo exclusivo.

Em busca de uma sociedade mais justa, igualitária e diversa, o instituto oferece 60 bolsas integrais, sendo 20 para o curso de roteiro e 10 para cada um dos demais cursos. A gratuidade é voltada a integrantes de ONGs de capacitação e acesso à arte e à cultura, membros de coletivos e associações de profissionais negros e estudantes de baixa renda do ensino superior.

O pedido de bolsa deve ser feito pelo formulário de solicitação neste link, informando nome completo, e-mail, telefone, idade, escolaridade, ocupação, organização, cidade, estado e breve texto de justificativa da solicitação. O prazo é até a data final estabelecida para cada curso. Os selecionados serão informados por e-mail.

“Os cursos são uma oportunidade de capacitação especializada para aqueles que já atuam ou almejam atuar na indústria audiovisual e áreas correlatas. O ICAB tem a capacitação em seu DNA e cada vez mais amplia sua atuação com novos parceiros”, destaca Mauro Garcia, diretor executivo do ICAB.

As aulas serão gravadas e ficam disponíveis por um mês e, ao término do curso, os alunos terão direito a um certificado de participação. A ação conta com a parceria da Screenwriter Online, da Offisys, da Product Placement House e do escritório de advocacia Borges Sales & Alem, além do apoio institucional da BRAVI, da Revista de Cinema e do canal Imprensa Mahon.

Os interessados podem se matricular pelo formulário de inscrição de cada curso disponível no site do ICAB (www.icabrasil.org). O investimento é de R$ 350 e as vagas são limitadas. Afiliados a Forcine, associações, sindicatos e coletivos do audiovisual têm 20% de desconto. Quem pagar via PIX, tem 10% de desconto e ainda há a possibilidade de parcelar em duas vezes no boleto bancário ou via PagSeguro.

Confira a programação dos cursos:

Roteiro de Séries e Filmes para Iniciantes

Data: 24 a 27 de janeiro de 2022

Ministrante: Hermes Leal, mestre em Cinema/Roteiro (ECA/USP) e doutor em Linguística/Semiótica das Paixões (FFLCH/USP)

Marketing Digital para Profissionais Liberais

Data: 1 a 4 de fevereiro de 2022

Ministrante: Carol Olival, Master in Digital Marketing com mais de 10 anos de experiência na criação e manutenção de comunidades internacionais através de redes sociais e integrações com plataformas digitais.

Captação de Product Placement – sem Leis de Incentivo

Data: 8, 10, 15 e 17 de fevereiro de 2022

Ministrantes: Bianca Lanzelotti e Bruno Pimentel, jornalista e publicitário especializados em roteiro comercial para shows, novelas e séries, fundadores da Product Placement House com passagem pela TV Globo, Globosat, NBS e Artplan.

Do Orçamento à Execução Audiovisual – Modelos e Sistema de Gestão

Data: 15 a 18 de fevereiro de 2022

Ministrantes: Simone de Moraes Borges, especializada em administração de empresas, há 11 anos comanda o relacionamento com clientes na OffiSys Sistemas, atuando ainda na condução dos projetos em desenvolvimento.

Direito do Audiovisual – Arrumando a casa para 2022

Data: 21 a 23 de fevereiro de 2022

Ministrantes: Ivan Borges Sales, Nichollas Alem, Maria Julia Camargo e Daniel Duarte, advogados do escritório Borges Sales & Alem, especializado nas áreas da economia criativa, cultura, inovação tecnológica e terceiro setor.