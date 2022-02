Estão abertas as inscrições para o 14º In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical. O festival acontecerá de 15 a 26 de junho e suas inscrições estarão abertas até o dia 25 de fevereiro.

Em 2022, o festival acontecerá de forma híbrida, com sessões presenciais na cidade de São Paulo e online, através da plataforma In-Edit TV e de parceiros do festival, para todo o Brasil.

O evento promove uma mostra competitiva destinada a longas-metragens nacionais, a Mostra Brasil, que oferece um panorama do que está sendo feito no país, e o Curta Um Som, para filmes de até 30 minutos. Com exceção dos curtas, todas obras deverão ser inéditas no circuito comercial, não podendo ter sido exibidas em salas de cinema, TV aberta ou paga, comercializadas em DVD/Blu-Ray ou disponibilizadas em serviços de streaming.

O melhor longa-metragem receberá o prêmio In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical, e será exibido também no Festival In-Edit Barcelona 2022, com a presença do diretor.

Para mais informações, acesse o regulamento do 14º Festival Internacional de Documentário Musical In-Edit Brasil.