“Sputnik”, de Markus Dietrich

Um Giro pelo Mundo – Navegando pelo Cinema Infantil chega ao CCBB São Paulo como opção para as férias escolares. A mostra busca levar às crianças e aos adolescentes um cinema que foge do hegemônico e contempla a filmografia de diversos cantos do planeta. O festival é gratuito e acontece de 12 a 25 de janeiro.

Os filmes selecionados para a mostra promovem uma viagem por novas culturas e uma aproximação enriquecedora entre as crianças e adolescentes brasileiros e de outros países. A ideia do projeto é construir uma relação acolhedora para as diferenças, promover o reconhecimento de aspectos de igualdade e ser o ponto de partida para a mudança que precisamos.

Além de filmes, Um Giro pelo Mundo – Navegando pelo Cinema Infantil trará atividades criativas e culturais que permitirão uma maior troca, descoberta e interatividade por parte do púbico – em especial as crianças – sobre as diferentes culturas e sociedades ao redor do mundo. A ideia é mostrar que a “diferença cultural” é uma grande riqueza a ser respeitada e valorizada.

Com longas e curtas, live actions e animações de dez países, o festival traz um panorama da produção contemporânea voltada ao público infanto-juvenil. Gana, por exemplo, participa com “Kwaku Ananse”, um curta de Akosua Adoma Awusu, que combina realismo e fantasia. Da Índia, será exibida, entre outros, a premiada animação “A Pescadora e seu Tuk Tuk”, de Suresh Eriyat, sobre uma mulher que encontra uma pérola dentro de um peixe.

Já o longa alemão “Sputnik”, de Markus Dietrich, se passa no país dividido, do final dos anos de 1980, e combina elementos de fantasia e ficção científica, sendo protagonizado por um grupo de crianças que usa uma máquina de teletransporte, e acaba levando todos os moradores de sua cidade, na Alemanha Oriental, para a Ocidental.

A abertura acontece no dia 12 de janeiro, às 17h, e conta com apresentação de dança indiana realizada pelo grupo paulista Bollywood Brasil, e segue com a exibição das animações “A Pescadora e seu Tuk Tuk” e “Neki & Pooch Pooch”, também de Suresh Eriyat, protagonizada por um rato e um elefante.

Ao todo, serão exibidos 44 filmes na mostra, sendo legendados apenas três deles – “Sputinik”, o musical sueco “Pelle – No Tail” e “Kwasu Ananse”, que será apresentado pela Embaixadora do Gana no Brasil, Abena Busia, que irá apresentar o longa e fazer uma contextualização da história do filme para as crianças. Os demais filmes são todos dublados em português ou sem diálogos, o que garante acesso irrestrito ao público infantil.

Além dos filmes, o evento contará com atividades variadas, que também acontecem no CCBB: “Obax e a chuva de flores” e “Histórias da Menina Ginga”, com o grupo Sabiagem; “Realejo de Histórias”, da companhia Passarinho Contou; Oficinas musicais, com a musicoterapeuta Lucila Ferrini; e Yoga para pais e filhos, com o “O Yoga com Histórias®”. Apesar do foco ser o púbico infanto-juvenil, a mostra é destinada a todas as faixas etárias.