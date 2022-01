O Star+ anunciou o fim das gravações de “Dois Tempos”, nova produção original desenvolvida no Brasil com selo Star Original Productions. A série está prevista para estrear na plataforma no segundo semestre de 2022.

Realizada pela Cinefilm e gravada em São Paulo e Santos, “Dois Tempos” conta a história de duas mulheres que vivem em épocas diferentes e desejam mudar de vida. Paz é uma influencer famosa de 2022, que seu mundo muda quando é cancelada na internet e começa a perder seguidores nas redes sociais. Já Cecília é uma escritora de 1922, que se vê forçada a se casar com o filho do homem que está tentando dar um golpe em sua família. Sem perspectiva de escapar de seus destinos, ambas desejam fugir de suas realidades para serem livres e felizes de verdade. O que elas não sabem é que as forças do universo vão dar uma ajudinha e elas terão seus desejos atendidos: vão viajar no tempo, acordando uma no corpo da outra.

A série é protagonizada por Mari Oliveira (Baile de Máscaras) e Sol Menezzes (Irmandande). O elenco ainda conta com Martha Nowill (Todas as Mulheres do Mundo), Paulo Rocha (Éramos Seis, Se eu Fechar os Olhos Agora), Luiza Nery (Todxs Nós, Carinha de Anjo), Dadá Coelho (Papai é Pop, A Culpa é da Carlota), Leonardo Bianchi (Simples Assim), Bel Moreira (É Fada!, As Aventuras de Poliana), Agda Couto (Algoritmo, Arena), Duda Pimenta (As Aventuras de Poliana), Tulio Starling (Feras), Letícia Letrux (Qualquer Gato Vira Lata), Nicolas Anhert (Quanto mais vida, melhor!), Eduardo Silva (Vai que Cola), Isabella Marioto (Os Jovens Baumann), Breno Ferreira (Coisa Mais Linda) e Pamela Pacífico (O Mistério da Carne, Casa de Praia).

Com oito episódios de 35 minutos, “Dois Tempos” é dirigida por Vera Egito (Todxs Nós) com roteiro de Ariana Saiegh, Giuliano Cedroni, Mariana Tesch, Caroline Margoni, Tainá Muhringer, Otavio Chamorro e Jackeline Scarpelli.

A nova série faz parte da oferta de novas produções exclusivas do Star+ desenvolvidas localmente, alinhadas ao compromisso da The Walt Disney Company Latin America de realizar conteúdos de relevância para o serviço de streaming em parceria com as produtoras locais e com talentos latino-americanos.