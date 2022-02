Com o objetivo de unir o incentivo à produção de filmes infantis e de animação no país, o uso do cinema como ferramenta educativa, propiciar o acesso à cultura, ao cinema e o apreço das crianças pela sétima arte, em especial, numa cidade que ficou anos sem ter uma sala de cinema até 2012 e que ainda não possui um público formado para este tipo de arte e entretenimento, será realizada de 22 a 25 de março, a 1ª Mostra de Cinema Infantil de Cubatão.

A programação, gratuita, acontecerá sempre no período da tarde, a partir das 14h, no Cine Roxy do Parque Anilinas. No dia 22, acontecerá a solenidade de abertura. Já os filmes selecionados serão exibidos de quarta a sexta, presencialmente e online, na plataforma https:// mostradecinemainfantildecubata o.blogspot.com .

São aceitos curtas-metragens de qualquer parte do país, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2019 e que sejam de animação, temática infantil e classificação indicativa livre, de até 20 minutos de duração. Detalhes estão no regulamento do evento, onde pode ser feita a inscrição.

Nas sessões presenciais, cerca de 100 lugares da sala serão reservados para crianças da rede municipal de ensino de Cubatão, que poderão conferir os filmes e ainda ganhar combo de pipoca e refrigerante.

A 1ª Mostra de Cinema Infantil de Cubatão é realizada através do ProAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com apoios de Cine Roxy, Blue Med Santos e Prefeitura Municipal de Cubatão (via Secretaria de Educação). O evento é produzido pelo CineZen Cultural.