Ataque dos Cães

Em abordagem inédita, o autor Hermes Leal analisará os efeitos da “melancolia” como paixão que afeta os personagens, gerando suas ações conturbadas e sentimentos sombrios e anestesiados, nos personagens dos filmes “Ataque dos Cães”, de Jane Campion, e “A Filha Perdida”, de Maggie Gyllenhaal, que estão na corrida do Oscar com destaque para o desempenho de seus atores.

Permeando ainda clássicos de Fellini e Truffaut, a Masterclass Dano e Melancolia nos personagens de “Ataque dos Cães”, pela primeira vez, abordará a melancolia sob o ponto de vista da Semiótica das Paixões. O que preenche as camadas invisíveis desses filmes, que move e caracteriza seus personagens, é a paixão da melancolia, a mais densa, mais tensa e a que mais abala os personagens, tendo como principal característica ser inata e nunca sair do personagem, podendo se misturar a outras paixões, como ódio, medo, desejo de vingança e culpa, que são paixões adquiridas pelos personagens. A jornada de um personagem é motivada pela busca da liquidação do sentimento de sofrimento causado por essas paixões.

Seguindo essa teoria, Hermes Leal afirma que “o que leva um escritor ou cineasta a ser verdadeiramente reconhecido é sua percepção das afecções das paixões nos personagens.” Sobre o filme “A Filha Perdida”, ele exemplifica: “O que caracteriza as ações ‘perturbadas’ da personagem Leda, interpretada por Olivia Colman e Jessie Buckley, que concorrem ao Oscar por suas atuações, e Nina (Dakota Johnson) é o efeito que a paixão da melancolia provoca nelas, e que foi usado corretamente por seus criadores.”

Já em “Ataque dos Cães”, “o que torna Phil um sujeito misterioso, frio, agressivo, infeliz, sem usufruir de sua sabedoria e inteligência, será revelado no final como sendo um grave ‘dano’ em sua alma; a perda de Bronco Henry, um amigo e amante, e que se tornara seu “destinador transcendente”, completa Leal.

A Masterclass acontecerá ao vivo e online, via Zoom, nos dias 8 e 9 de março, das 19h às 21h. As inscrições estão abertas através do link https://screenwriteronline.com/br-masterclass-ataquedoscaes. As vagas são limitadas.