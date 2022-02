O Prime Video estreia a série brasileira Original Amazon Lov3, no dia 18 de fevereiro, em mais de 240 países e territórios. Com Bella Camero, Elen Clarice e João Oliveira como protagonistas, os episódios de 30 minutos cada acompanham a busca do trio em viver o amor da forma mais intensa possível, de acordo com suas visões de liberdade, autoestima e afeto.

Na trama, os gêmeos Sofia (Bella Camero) e Beto (João Oliveira), e Ana (Elen Clarice) têm pouca coisa em comum: são irmãos, moram em São Paulo e se recusam a experimentar amor e sexo da mesma maneira que seus pais. Isso se torna ainda mais forte quando a mãe deles, Baby (Chris Couto), resolve abandonar o marido, Fausto (Donizeti Mazonas), e um casamento de 30 anos. Ana tem 33 anos e reata com o ex-marido, Artur (Drayson Menezzes), sem, contudo, abrir mão de ficar com quem quiser. Sofia tem 24 anos, acabou de ser demitida do milésimo emprego e precisa dividir o teto com um trisal que não a reconhece como parte da relação. E Beto é um jovem gay que só sente atração por homens héteros que o dispensam, e agora precisa conquistar sua autoestima. Nesse meio tempo, enquanto tentam conciliar suas vidas amorosas, o trio de irmãos busca o autoconhecimento para alcançar suas melhores versões.

Completam o elenco os atores Caio Horowicz, Ingrid Gaigher, Jorge Neto, Samuel de Assis e Tatsu Carvalho. A série, produzida pela LB Entertainment, foi criada por Felipe Braga e Rita Moraes, que também assinam a produção. O roteiro fica a cargo de Rafael Lessa, Filipe Valerim Serra, Duda de Almeida, Natália Sellani e Elton de Almeida. Lov3 é dirigida por Mariana Youssef, Gustavo Bonafé e Felipe Braga.