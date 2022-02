Dirigido por Andrea Santana e Jean-Pierre Duret, Rio de Vozes acompanha famílias de pescadores que vivem em diferentes cidades à margem do Rio São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco. Observando homens acostumados à construção de barcos, mulheres empresárias gerenciando uma rede de trabalhadores, vendedores de peixes e jovens seguindo os passos dos pais, o filme mostra a importância do grande Rio São Francisco que banha as terras semiáridas do Sertão brasileiro e como a vida dos habitantes da vasta região abarcada por este grande rio está ameaçada.

Rio de Vozes mostra o orgulho da profissão de pescador, uma atividade ameaçada, mas que tem grande valor junto à natureza, destacando os homens e mulheres que vivem dos rios, transmitindo o conhecimento entre gerações. A vida dos ribeirinhos é afetada na sua integridade mais profunda, assim como sua sobrevivência.

O Rio São Francisco atravessa o Sertão brasileiro, de terras conhecidas pela aridez extrema. Este grande rio, outrora impetuoso e generoso, está hoje muito fragilizado. O desmatamento de suas margens e a superexploração das terras por uma agricultura intensiva, colocam em perigo a grande diversidade de seu ecossistema.

No documentário as mulheres estão na vanguarda da resistência. Elas lutam cotidianamente para preservar a possibilidade de um futuro. Seus filhos também reivindicam essa identidade, que cabe a eles renovar e fazer frutificar.