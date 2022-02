Tarsilinha é uma animação para toda a família, assinada pelos mesmos criadores de Peixonauta e O Show da Luna. O filme é uma aventura fantástica, inspirada na obra de Tarsila do Amaral, a artista mais representativa da primeira fase do movimento modernista brasileiro. A animação aproxima ainda mais crianças da obra da artista, que já é muito conhecida entre este público.

Tarsilinha é uma garota de oito anos que embarca numa jornada fantástica para recuperar a memória de sua mãe. Para isso ela precisa encontrar objetos especiais que foram roubados da caixa de lembranças que pertence a ela. Em sua aventura, Tarsilinha terá que ter muita coragem para enfrentar seus medos e superar desafios para voltar para casa em segurança com todas as lembranças da caixa.

Tarsilinha e seus amigos vão mergulhar nas profundezas do Abaporu para recuperar as memórias de sua mãe e de muitas outras pessoas. A obra, que se tornou um símbolo do Movimento Antropofágico Brasileiro, representa a ideia de devorar as diferentes culturas para produzir algo novo, único e autêntico.

Produzido pela Pinguim Content, o filme traz personagens de lendas brasileiras, com elementos das culturas nativas indígena, africana e dos colonizadores portugueses, tão presente na formação da identidade do país. Apesar de não ser um longa biográfico, a personagem Tarsilinha carrega a coragem da artista que ousou na linguagem visual e formas desconhecidas.

Tarsila do Amaral é hoje um grande nome da pintura no cenário internacional e traz na sua obra elementos e temáticas populares em uma arte genuinamente brasileira. Em 2019, a exposição Tarsila Popular reuniu 92 obras da pintora e superou o recorde de visitação do Masp: 400 mil pessoas em três meses de exposição.

Com trilha de Zezinho Mutarelli e Zeca Baleiro, a animação de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, inspirada na obra de Tarsila do Amaral, estreia nos cinemas em 10 de fevereiro. O lançamento do filme coincide com as comemorações de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.