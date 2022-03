O Festival de Cinema de Gramado, que fará sua histórica 50ª edição entre os dias 12 e 20 de agosto, abriu as inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem estrangeiro (LME), longa-metragem documental (LMD) e curta-metragem brasileiro (CMB). As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br. O prazo encerra dia 20 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, que está disponível no site do festival (www.festivaldegramado.net).