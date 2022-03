A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) anunciou a abertura das inscrições para o Prêmio ABC 2022. Interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição até 30 de março no site da ABC, e fazer o upload de seus trabalhos até a mesma data, para as seguintes categorias:

– Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

– Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

– Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção

– Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção

– Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário

– Melhor Equipe de Som Longa-Metragem Ficção

– Melhor Equipe de Som Longa-Metragem Documentário

– Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

– Melhor Direção de Fotografia Série de TV

– Melhor Direção de Arte Série de TV

– Melhor Equipe de Som Série de TV

– Melhor Direção de Fotografia Videoclipe

– Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário

– Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

Este ano, podem concorrer produções lançadas entre maio e dezembro de 2021. Não há necessidade da(o) profissional ser associada(o) da ABC para inscrever trabalhos no Prêmio ABC, porém será cobrada uma taxa de R$100,00 por cada trabalho inscrito por profissional não associada(o). Profissionais mulheres e profissionais autodeclaradas(os) pretas(os), pardas(os), indígenas, com deficiência e LGBTQIA+ terão 50% de desconto na taxa de inscrição. A categoria de Melhor Fotografia para Filme Estudantil está isenta da cobrança de taxa mesmo o trabalho sendo de estudante não associada(o).

Com exceção da categoria para Filme Estudantil, que é avaliada pela Diretoria da ABC, os trabalhos vencedores serão escolhidos através de votação das(os) sócias(os) da ABC, em dois turnos. O primeiro turno será realizado entre os dias 5 de abril e 5 de maio, por comissões específicas para cada categoria, e os sete trabalhos mais votados em cada categoria vão para a votação final, entre todas(os) associadas(os) aptas(os) a votar, que escolherá os cinco trabalhos finalistas e o vencedor e será realizada entre os dias 7 e 19 de maio.

As regras para todas as categorias podem ser conferidas no regulamento no site da ABC https://abcine.org.br/site/regulamento-2022. A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de maio na Cinemateca Brasileira em São Paulo.