O vereador Gelmires da Costa Gomes (Gugu de Nair), presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Armação de Búzios, o secretário de Turismo Dom de Búzios e Steve Solot, presidente do Centro Latino-americano de Treinamento e Assessoria Audiovisual (Latin American Training Center-LATC), anunciaram o primeiro curso básico de audiovisual gratuito para jovens da rede pública de ensino do município de Armação de Búzios.

Com o objetivo de oferecer uma primeira introdução ao mundo audiovisual e incentivar os jovens a entrar no mundo profissional de cinema, o curso é uma iniciativa da Búzios Film Commission (Escritório Municipal de Apoio à Produção Audiovisual), vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Centro Latino-americano de Treinamento e Assessoria Audiovisual (Latin American Training Center-LATC), a ABC Cursos de Cinema, o Colégio Municipal Paulo Freire e o Gran Cine Bardot.

O curso terá início em 8 de março e terá duração de 12 horas online, finalizando com uma mentoria presencial de 6 horas no Gran Cine Bardot. O curso vai abordar os seguintes tópicos: ideia e desenvolvimento do roteiro; pré-produção – o plano de filmagem; filmagem; editando a imagem; editando o som; e mixagem, colorização e exportação para diferentes formatos e utilizações.

O curso gratuito para 20 estudantes entre 16 e 18 anos contemplados com bolsas completas na primeira turma será conduzido pelo professor Pedro Dannemann, e inclui material de divulgação e certificado de conclusão. O curso também será oferecido a três estudantes do Colégio Estadual João de Oliveira Botas e a três estudantes do Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral – INEFI.