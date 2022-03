O Paradiso Multiplica, iniciativa do Projeto Paradiso que visa à democratização do conhecimento audiovisual no país, em mais uma parceria com a Spcine, empresa pública paulistana de fomento ao audiovisual, está com inscrições abertas para dois cursos inéditos e gratuitos. Até 3 de abril, profissionais do setor de produção e distribuição em início de carreira de todo o Brasil podem se inscrever para os cursos “Produção Audiovisual” e “Distribuição: Definições, ferramentas e tendências”, que acontecem em maio e junho, respectivamente.

Serão oferecidas 80 vagas para cada curso, sendo 50% delas reservadas para moradores da cidade de São Paulo e a outra metade destinada para inscritos do resto do país. A seleção levará em consideração a aplicação de critérios das políticas afirmativas implementadas pela Spcine, dando preferência a mulheres, mães solo, pessoas negras, trans e indígenas. O resultado da seleção será divulgado na última semana de abril.

O curso “Produção Audiovisual”, com mentoria de Paulo Serpa, Joyce Prado Almeida, Bárbara Defanti e Felipe Lopes, acontece nos dias 17, 19, 24 e 26 de maio, às 19h. Para participar é necessário ter experiência comprovada na área de produção, embora não necessariamente com audiovisual. Já o curso “Distribuição: Definições, ferramentas e tendências” será ministrado pelas distribuidoras Marina Tarabay, Talita Arruda e Lidia Damatto, nos dias 7, 9 e 14 de junho, e tem como único pré-requisito formação em audiovisual ou áreas afins.