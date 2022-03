Aos 90 anos, Ruy Guerra está trabalhando em um novo filme. O roteiro é uma adaptação de um romance escrito pelo moçambicano que também assina a direção do longa-metragem “O Tempo à Faca”. A película conta a história de um homem que retorna ao povoado onde nasceu, no sertão nordestino, para cumprir uma promessa de vingança sentenciada anos atrás.

Os detalhes de produção foram alinhados por Vânia Lima, diretora do Grupo Têm Dendê e pelo cineasta em um encontro realizado no Rio de Janeiro. “Iniciamos a pré-produção de “O Tempo à Faca” no segundo semestre desse ano e a previsão é que as sequências sejam rodadas no primeiro trimestre de 2023, explica Vânia, que também assina a produção executiva do filme.

Um dos principais nomes do Cinema Novo, Ruy Guerra tem no currículo obras renomadas como “Os Cafajestes” (1962), “Os Fuzis” (1964), “Os Deuses e os Mortos” (1970), “A Queda” (1978), “Ópera do Malandro” (1986), “O Veneno da Madrugada” (2004) e, mais recentemente, “Quase Memória” (2015).

“O Tempo à Faca” marca a volta do cineasta sertão nordestino e retoma a parceria de Ruy com a Têm Dendê, onde dirigiu o curta-metragem “Dia de Cão”, em 2014. A produtora será a responsável pela produção do filme que deve chegar às telonas em 2024.