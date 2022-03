Caco Souza e os atores Raphael Logam e Sacha Bali

Na semana passada, aconteceu o último dia de gravação da comédia de suspense e ação “Mato ou Morro”, do cineasta Caco Souza (“400 contra 1″ e “Solteira Quase Surtando”) e estrelado por Raphael Logam e Sacha Bali, que aconteceu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

O elenco também conta com as participações especiais de Brendha Haddad (“Os Dez Mandamentos” e das novelas “Jezabel” e “Caminho das Índias”), Karla Bonfá, Pedro Barbosa e os atores uruguaios Rafael Beltrán (“O Mistério do Poço”) e Alejandra Grossi.

Na trama, Marcos (Raphael Logam) e Carlo (Sacha Bali), dois amigos atrapalhados, um médico e outro arquiteto, estão construindo a pousada de seus sonhos no pitoresco interior de Gramado, no Rio Grande do Sul. Eles contratam um casal de argentinos, Paula (Alejandra Grossi) e Álvaro (Rafael Beltrán), para tomar conta do local, mas não sabem que o casal roubou uma mala de dólares de bandidos em seu país e chegaram no Brasil apenas para se esconder.

Ao se encontrar com Paula, Carlo acaba transando com ela e, quando o marido dela fica sabendo, mata a moça com um machado, mas morre ao levar um tiro dela. Sempre bêbados ou de ressaca, os dois amigos precisam resolver a confusão, então acabam se envolvendo em uma sucessão de mortes inusitadas e pioram a situação a cada vez que tentam se livrar dos corpos. Esse vai ser o começo de uma série de mortes, planos que dão errado e muita confusão que colocará os dois amigos no limite.

Com produção e roteiro de Enrico Peccin e coprodução de Gustavo Melo, ”Mato ou Morro” é a terceira produção da A2 Filmes, que estreia no segundo semestre deste ano nos cinemas.