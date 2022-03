No dia 17 de março estreia nos cinemas o filme nacional “Vale Night”, que acompanha a história de Daiana (Gabriela Dias) e Vini (Pedro Ottoni), um casal da periferia paulista que, assim como qualquer outro casal com filho pequeno, sonha com um “vale night” para variar um pouco a rotina.

Cansada de lidar com as responsabilidades do primeiro filho, Daiana resolve pegar um “Vale Night” para passar a noite com as amigas, mas para isso precisa deixar o filho com o pai da criança. Vini, também entediado, decide levar o bebê para o baile funk, onde tudo vai bem até que ele perde o menino e parte em busca da criança por toda a comunidade, se colocando em situações inusitadas e divertidas para que Daiana não perceba nada.

Com a Linn da Quebrada em um elenco que conta ainda com Yuri Marçal, Pedro Ottoni e Gabriela Dias, “Vale Night” tem as participações de Jonathan Haagensen, Maíra Azevedo, Neusa Borges, Sol Menezes, Lenita Oliver, Geraldo Mario, Natallia Rodrigues, Iara Jamra, Thiago Pinheiro e Digão Ribeiro. Dirigido por Luis Pinheiro, o filme é uma produção da Querosene Filmes e distribuição da Buena Vista International.