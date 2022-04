“A Mesma Parte de um Homem”, primeiro longa-metragem de ficção de Ana Johann, traz Clarissa Kiste e Irandhir Santos no elenco. Uma produção da Grafo Audiovisual, com distribuição da Olhar Distribuição, a estreia nos cinemas será dia 7 de abril, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Manaus. A partir do dia 8, o filme já estará disponível pelas plataformas digitais Olhar Play, Now, iTunes, Google Play, Vivo Play e Oi Play.

Na trama, Renata (Clarissa Kiste) é uma mulher de quarenta anos que vive na vila rural com seu marido e uma filha adolescente. Inicialmente, ela concebe o medo como um sentimento corriqueiro, mas ao passar por algumas situações, começa a encontrar o desejo e a pulsação da vida.

A história e as personagens têm muito da experiência pessoal da diretora Ana Johann, que viveu até os 14 anos em uma vila rural no interior do Paraná. Um dos fios condutores é a busca da protagonista pela liberdade de decidir sua própria vida. Com esse olhar, a presença feminina se consolida tanto na narrativa como na formação da equipe de produção, por isso a maior parte dos profissionais da equipe são mulheres. A questão de papéis sociais pré-determinados pela questão de gênero também se faz presente na narrativa.