A Sogra que te Pariu, primeira sitcom multicâmera brasileira da Netflix, estreia no dia 13 de abril. Quando a pandemia começa, Dona Isadir não pensa duas vezes antes de alugar seu apartamento no Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para ficar mais perto da família. Mas a decisão de permanecer por tempo indefinido na mansão do filho Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca, é tomada de forma unilateral e sem aviso prévio, para desespero da esposa dele, Alice (Lidi Lisboa).

Os netos Jonas e Márcia (Pedro Ottoni e Bárbara Sut) ficam no meio do fogo cruzado, enquanto Marinez (Daniela Fontan), que trabalha há anos ali, assiste à guerra de camarote. Isso para não falar das festinhas e churrascos em que aparecem Fátima (Solange Teixeira) e Cezinha (Ney Lima), amigos de Dona Isadir do Cachambi.

A série traz ainda divertidas participações especiais como Danielle Winits, Jojo Maronttinni e Mumuzinho. Com 10 episódios de 25 minutos, A Sogra que te Pariu é produzida por Os Suburbanos Produções para a Netflix e tem direção de Alex Cabral.