A solenidade de abertura e a premiação da 48ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes aconteceu ontem, dia 6/04, em São Paulo e com transmissão ao vivo pelo YouTube. Esse ano, contou com a presença da diretora Anita Rocha, da atriz Bruna Linzmeyer, da diretora Thaís Fujinaga, Bárbara Paz, Debora Duboc, entre outros.

O 48º Festival Sesc Melhores Filmes segue até dia 27, oferecendo a oportunidade de ver rever os vencedores do ano na tela do CineSesc, em uma programação com filmes nacionais e estrangeiros que foram destaque em 2021, além de encontros e atividades com realizadores e pensadores do cinema. A edição deste ano também exibe gratuitamente ao público de todo o país, uma seleção de filmes na plataforma Sesc Digital.

Na abertura do festival, foram conhecidos os trabalhos de artistas eleitos e eleitas pelo voto popular e júri especializado como os melhores do ano.

Confiram os premiados:

Críticos/Estrangeiros

Melhor filme – Ataque dos Cães

Melhor Direção – Jane Campion (Ataque dos Cães)

Melhor Atriz – Frances Mcdormand (Nomadland)

Melhor Ator – Anthony Hopkins (Meu Pai)

Críticos/Nacionais

Melhor Filme – Marighella

Melhor Documentário – A Última Floresta

Melhor Direção – Wagner Moura (Marighella)

Melhor Roteiro – Aly Muritiba e Henrique dos Santos (Deserto Particular)

Melhor Fotografia – Luis Armando Arteaga (Deserto Particular)

Melhor Atriz – Thiessa Woinbackk (Valentina)

Melhor Ator – Seu Jorge (Marighella)

Público/Estrangeiro

Melhor Filme – Não Olhe para Cima

Melhor Direção – Jane Campion (Ataque dos Cães)

Melhor Atriz – Frances Mcdormand (Nomadland)

Melhor Ator – Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães)

Público/Nacional

Melhor Filme – Marighella

Melhor Documentário – Chorão – Marginal Alado

Melhor Direção – Wagner Moura (Marighella)

Melhor Roteiro – Wagner Moura e Felipe Braga (Marighella)

Melhor Fotografia – Adrian Teijido (Marighella)

Melhor Atriz – Fernanda Montenegro (Piedade)

Melhor Ator – Seu Jorge (Marighella)