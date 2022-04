O filme “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo” conta com sessões nos cinemas a partir desta quinta, 21, e circuito completo dia 28. O longa, dirigido por Mauro Lima, conta com participações especiais de Alinne Moraes, Rafael Cardoso, Lázaro Ramos, Klara Castanho e Alexandra Richter, o filme conta ainda com locações incríveis no Rio de Janeiro e no Ushuaia, na Argentina.

Dessa vez, os detetives Pippo (Pedro Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) estão em apuros após Severino (Ronaldo Reis) encontrar a metade de um colar poderoso nos escombros de um avião. O que parecia um inofensivo acessório é, na verdade, a parte maldosa do “Medalhão de Uzur”, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e muito perigosa.

Agora, o trio precisa entrar em ação para ajudar Severino, o que acaba os levando rumo a uma aventura congelante no fim do mundo. No entanto, nessa missão, eles não estarão sozinhos. Contarão com a ajuda e as trapalhadas da feiticeira Berenice (Nicole Orsini). “D.P.A. 3” tem coprodução da Paris Entretenimento, Gloob e Globo Filmes, além de contar com efeitos especiais assinados por Marco Prado. A distribuição é da Paris Filmes e da Downtown Filmes.