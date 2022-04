Em sua décima primeira edição, o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba oferece três oficinas gratuitas que complementam a experiência cinéfila daqueles que acompanham o festival. Os temas dos encontros são: “QuilomboCinema”, que traz uma abordagem crítica e decolonial sobre a presença de pessoas negras no cinema brasileiro, com Tatiana Carvalho Costa; “A Montagem como Reescrita de um Filme”, com Tomás von der Osten, que propõe pensar a montagem cinematográfica quanto processo de reestruturação do roteiro, abordando conceitos de dramaturgia e estratégias de como aplicá-los na montagem de um filme; e “Incorporar memórias; corporalizar presenças”, ministrada por Abiniel João Nascimento, que usa o corpo como suporte para discutir imagem, memória e presença.

As aulas acontecerão de forma online e aqueles que tiverem interesse podem se inscrever no site do festival (https://www.olhardecinema.com.br/oficinas-2022-inscricoes-abertas/) até o dia 13 de maio. O 11º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba acontece de 1° a 9 de junho.