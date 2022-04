A sexta edição do Prêmio Abra de Roteiro abriu inscrições para a premiação de 2022. Podem ser inscritos filmes, séries e outros programas de TV e streaming, estreados no país entre 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, desde que os roteiros sejam de autoria ou coautoria de roteiristas brasileiros. A expectativa é que o evento aconteça em formato híbrido (online e presencial), este ano, em local a ser definido.

Mais uma vez, o Prêmio Abra de Roteiro conta com o patrocínio do Projeto Paradiso, que este ano convidará o(a) Roteirista do Ano a integrar a sua rede de talentos.

Como na edição passada, quatro categorias serão escolhidas pela Diretoria da associação: Prêmio Parceria; Roteirista Homenageada(o); Prêmio Abraço – Excelência em Roteiro; e Roteirista do Ano | Prêmio Paradiso.

A escolha da obra que levará o Melhor Roteiro – Prêmio da Crítica será realizada por um júri composto por críticos, colunistas, jornalistas e outros especialistas em cinema, TV e entretenimento, que indicará obras de destaque para eleger o Melhor Roteiro dentre todos os finalistas.

São aceitas as inscrições em vários formatos e gêneros: filmes de média e longa-metragem de ficção e documentário, séries de ficção e documentais, realities, telenovelas, programas de esquetes e de variedades, com divisão em categorias como infantil e infanto-juvenil, comédia, drama e obras com roteiro original ou adaptado.

Também podem concorrer filmes de curta-metragem de ficção, documentário ou animação, com duração máxima de 30 minutos, e que tenham participado dos principais festivais cinematográficos brasileiros. A curadoria desta categoria é uma parceria da Abra com a plataforma Cardume Curtas.

Na edição passada, foi criado o Prêmio Paulo Gustavo, categoria que elegeu os melhores roteiros de longa-metragem de comédia, em uma homenagem póstuma ao ator e comediante Paulo Gustavo. Na abertura das inscrições, foi realizada uma live com tributo de amigos próximos: o roteirista Fil Braz, a atriz Mônica Martelli, o ator e roteirista Fábio Porchat e a participação da produtora Juliana Amaral, irmã do humorista.

O Prêmio ABRA de Roteiro surgiu em 2016, com a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 24 de abril. O regulamento e as inscrições estão disponíveis em www.premioabra.art.br.