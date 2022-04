Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais da 21ª Goiânia Mostra Curtas. Roteiristas, diretores, estudantes, profissionais de audiovisual e público em geral poderão receber consultorias online através do Laboratório, que acontecerá em julho deste ano.

Os interessados podem se candidatar gratuitamente até o dia 28 de abril às 23h59 (horário de Brasília), pelo site oficial do festival www.goianiamostracurtas.com.br. Serão ofertadas seis vagas ao todo, sendo três para cada uma das categorias oferecidas: Roteiro de Documentário (curta ou longa-metragem) e Roteiro de Ficção (curta ou longa-metragem).

O principal objetivo do Laboratório é reconhecer e qualificar roteiros originais ainda não produzidos, contribuindo com seu desenvolvimento, garantindo sua visibilidade e criando oportunidades para sua eventual realização.

Poderão se inscrever pessoas residentes de todo o Brasil. Contudo, 40% das vagas serão reservadas para roteiristas, diretores, estudantes e profissionais do audiovisual que residam em Goiás. Caso as inscrições goianas não alcancem este número, as vagas estarão automaticamente disponíveis para participantes de outros estados.

Os projetos selecionados para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais receberão consultorias individuais da cineasta Alice Riff e do diretor e roteirista Gabriel Martins, renomados profissionais do setor audiovisual nos cenários nacional e internacional. As consultorias serão realizadas nos dias 7, 8 e 9 de julho, via Zoom, sendo que cada uma delas terá duração de duas horas.

A seleção será feita pelos tutores do Laboratório da 21ª Goiânia Mostra Curtas, por meio da análise da proposta das inscrições e dos argumentos enviados no ato da inscrição.