Com o objetivo de incentivar a escrita cinematográfica na América Latina, fomentar a criação artística, bem como ajudar roteiristas iniciantes nas indústrias de cinema e entretenimento altamente competitivas, o Latin American Training Center-LATC apresenta mais uma edição do seu tradicional concurso anual de argumentos de longa-metragem, o LATINX, que conta com o apoio do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual-Forcine, do Final Draft, o software de escrita de roteiros, e do LatAm cinema.

Este ano, o tema é “Relações”. São muitas, são múltiplas, são diversas. De amor, de amizade, entre pessoas da mesma família, entre colegas de trabalho, entre pessoas da mesma cidade ou de países distintos. Além disso, seguimos priorizando as narrativas que são protagonizadas por mulheres, pessoas negras, LGBTQ+, indígenas e PCD. Nosso objetivo é dar mais espaço a essa representatividade e diversidade latino-americana no audiovisual. Além disso, para promover a maior inserção de mulheres, pessoas negras, indígenas, trans e/ou PCD, a taxa de inscrição para estas pessoas é a de menor valor durante todo o período de inscrições, da mesma forma que para estudantes e recém-formados(as) (até dois anos após a conclusão do curso) das escolas de cinema associadas ao Forcine.

O júri final será formado por duas docentes das escolas de cinema associadas ao Forcine, que avaliarão os 10 melhores argumentos em português e os 10 melhores em espanhol: Adriana Amorim, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e Jô Levy, da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Os melhores argumentos em português também serão avaliados por Sabrina Fidalgo, diretora e roteirista carioca. E os melhores argumentos em espanhol também serão avaliados por Norma Velasquez, produtora peruana, presidente da Associação de Produtores Cinematográficos do Peru (APCP).

Nesta edição, serão oferecidos os seguintes prêmios:

• 1º lugar – Brasil: R$ 1.800,00 + Sessão Online de Coaching de Desenvolvimento de Roteiro ou de Pitching com Kate Lyra.

• 1º lugar – Países Hispanofalantes: US$ 300 + Sessão Online de Coaching de Desenvolvimento de Roteiro ou de Pitching com Kate Lyra.

• 2º lugar – Brasil: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 250).

• 2º lugar – Países Hispanofalantes: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 250).

• 3os lugares: Livro da Editora LATC.

Além disso, as 30 primeiras inscrições receberão um feedback escrito do seu argumento, independentemente da sua colocação final.

O concurso é voltado para roteiristas iniciantes (sem nenhum longa-metragem produzido), estudantes e recém-formados/as. Serão aceitos argumentos de até 3 páginas, em português ou espanhol, de longas de ficção ou documentário relacionados ao tema. As inscrições vão até 8 de julho. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito através de depósito, transferência bancária/PIX à conta corrente do LATC ou com cartão de crédito via PayPal diretamente na página do concurso. Os os valores e opções são: Early Bird, até 29 de abril, R$ 75,00; Regular, de 30 de abril a 1º de julho, R$ 100,00; Última Chamada, de 2 a 8 de julho, R$ 150,00; Diversidade e Inclusão (mulheres, pessoas negras, indígenas, trans e/ou PCD), durante todo o período de inscrição, R$ 75,00; Estudantes e recém-formados/as (até dois anos após a conclusão) das escolas associadas ao Forcine, durante todo o período de inscrição, R$ 75,00; e Inscrição Social (para pessoas de baixa renda familiar), até 24 de junho, gratuita (mediante envio de requerimento e documentação, de acordo com o Regulamento do Concurso).

Para mais informações, incluindo o Regulamento de Participação e o Formulário de Inscrição, acesse a página LATINX 2022 ou entre em contato com Tiago Elídio, Coordenador do Concurso, tiago.latc@gmail.com.