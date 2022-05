Premiada curta-metragista, diretora de filmes como “L” e “Os Irmãos Mai”, Thais Fujinaga estreia na direção de longas com A Felicidade das Coisas, que ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abraccine, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 2021, e também o prêmio de roteiro e atriz coadjuvante (Magali Biff), no FestCine Aruanda, também do ano passado. O filme é uma produção da Filmes de Plástico e coprodução da Lira Cinematográfica, e chega aos cinemas em 19 de maio, com distribuição da Embaúba Filmes.

No longa, Paula (Patrícia Saravy) tem 40 anos e está grávida de seu terceiro filho. Com as crianças, ela se hospeda na modesta casa de veraneio que a família comprou há pouco, no litoral paulista. Além dos filhos, ela também conta com a presença de sua mãe (Magali Biff). Entre as melhorias que pretende fazer no imóvel, está construir uma piscina, mas as coisas não se mostram muito favoráveis a esse sonho. Ao mesmo tempo, seu filho adolescente está se afastando dela, descobrindo um novo mundo na medida em que amadurece.

Fujinaga classifica o filme como fruto da combinação entre lembranças de sua infância e imaginação. O roteiro, assinado pela diretora, faz analogias entre os acontecimentos mais concretos do filme com a situação do Brasil, num delicado momento de impacto político.