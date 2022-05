Estão sendo iniciadas as filmagens de “Perdida”, produção brasileira baseada no best-seller da escritora brasileira Carina Rissi, sendo o primeiro livro de uma série de 6 volumes, com mais de 700 mil cópias vendidas somente no Brasil. O longa-metragem está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 2023 e é estrelado por Giovanna Grigio, Bruno Montaleone, Nathália Falcão, Bia Arantes e Luciana Paes.

Na história, Sofia (Giovanna Grigio) é uma garota conectada, progressista, independente e que tem pavor da mera menção da palavra casamento. Os únicos romances em sua vida são aqueles da literatura de Jane Austen. Após utilizar um celular estranho, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente, que se assemelha ao universo de Jane Austen no século XIX. Sem ter ideia de como voltar para casa, Sofia tenta desesperadamente encontrar um meio de retornar ao mundo em que vivia. Enquanto isso, ela é acolhida pela família Clarke e, com a ajuda do prestativo Ian Clarke (Bruno Monteleone), embarca numa busca frenética por pistas que possam ajudá-la a resolver esse mistério e voltar para sua tão amada vida moderna. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos.

Contando com uma superprodução, o longa possui locações mesclando casarões de época, florestas, cavalos e cânions; um figurino que vai contar com mais de meia tonelada de peças trazidas dos mais renomados acervos europeus; e história recheada de romance e aventura.

O filme “Perdida” é dirigido pela carioca residente na Austrália Katherine Chediak Putnam e codirigido por Dean Law; o roteiro é assinado por Karol Bueno e Luiza Shelling Tubaldini. A coprodução é de Star Original Productions e distribuição por Star Distribution.