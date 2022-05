Em Doce Família, Tamara (Mariana Xavier) é dona de uma confeitaria de sucesso e criadora de doces espetaculares. Prestes a se casar com Beto (Gabriel Godoy), ela está determinada a realizar seu sonho: usar, em seu grande dia, o mesmo vestido de casamento de sua mãe, Verônica (Maria Padilha). Só que, para isso, ela precisa realizar uma revolução estética e começar uma dieta, vulgo tortura. Tamara decide, então, lidar com as divergências que tem com a mãe, dona de uma empresa de emagrecimento, e com as irmãs Babi (Viih Tube) e Alê (Karina Ramil) para alcançar o seu objetivo. Mas até quando ela vai aguentar os padrões irreais da família?

Também estão no elenco do filme Danilo de Moura, Isabela Ordoñez, Marcelo Laham, Jana Figarella, Letícia Abellan, Duda Benevides, Ilha, Ana Paula Xongani, Hugo Posssolo, Diego Braga e Ana Sophia.

Doce Família tem roteiro de Carol Garcia, com consultoria de Camila Agustini, e direção de Carolina Durão. A produção é de Gabriel Gurman, da Galeria Distribuidora, Mayra Lucas e Carolina Alckmin, da Glaz, e Ricardo Costianovsky e Tomas Darcyl, do Grupo Telefilms. Os produtores executivos são Gabriela Lima, Dora Amorim e Deborah Nikaido. O longa tem produção da Glaz e do Grupo Telefilms, e produção e distribuição da Galeria Distribuidora.