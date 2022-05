“PCC: Poder Secreto”, série documental original de quatro episódios, estreia com exclusividade na HBO Max, em 26 de maio. Baseada no livro Irmãos: Uma História do PCC, de Gabriel Feltran, e dirigida por Joel Zito Araújo, a produção Max Original conta a trajetória histórica da facção criminosa, retrata os bastidores do ambiente prisional e destaca a cultura musical que reflete uma realidade ocultada pela sociedade.

Originado em São Paulo, o Primeiro Comando da Capital (PCC) detém hegemonia criminal no maior estado do Brasil e segue em rápida expansão em todo o país. Com 45 minutos cada, os episódios apresentam um panorama inédito da facção em ordem cronológica, desde sua fundação até os dias atuais.

Com depoimentos de ex-agentes carcerários, ex-membros da facção, familiares, autoridades, entre outros, a série narra a história a partir do ponto de vista dos próprios “irmãos”, que revelam suas lógicas internas, códigos de conduta e estruturas. E conta com produções musicais emblemáticas e licenciadas dos Racionais MCs, 509-E, Evandro Babá e MC Orelha .

Com direção de Joel Zito Araújo, produção de Gustavo Mello, produção executiva de Adriana Gaspar e roteiro de Guilherme César e Diogo Leite da Silva e roteiro de edição de Lia Kulakauskas, a série documental é uma coprodução da Warner Bros. Discovery e Boutique Filmes. A produção Max Original é baseada em extensa investigação liderada por Daniel Veloso Hirata, William Alves Neves e Thais Nunes, além da obra de Gabriel Feltran.