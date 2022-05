As filmagens do longa Os Aventureiros – A Origem, estrelado pelo ídolo infantil Luccas Neto, iniciaram na última sexta-feira (29/04), no Rio de Janeiro. Dirigido por André Pellenz, o longa, produzido pela Formata Produções e Conteúdo, Luccas Toon Studios e em coprodução com Telecine e Warner Bros. Pictures, tem previsão de chegada aos cinemas brasileiros no dia 1º dezembro deste ano, com distribuição da Warner Bros. Pictures.

Inspirado no universo da série publicada diariamente no YouTube, o filme conta com personagens já conhecidos do público mirim: Luccas Neto (Luccas – Aventureiro Azul) e sua turma de aventureiros: Giovanna Alparone (Gi – Aventureira Vermelha); Beatriz Couto (Jessi – Aventureira Rosa); João Pessanha (Pedro – Aventureiro Amarelo) e Karol Alves (Vitória – Aventureira Amarela). As atrizes Juliana Didone e Gabriela Moreyra também fazem parte do elenco.