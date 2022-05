Com novas aventuras e personagens, o longa-metragem “Meu Amigãozão – O Filme” estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 12 de maio. Com cenários fabulosos, além da trilha sonora orquestrada e músicas originais compostas por Christiaan Oyens, a animação, baseada na série de sucesso entre o público infantil, retorna, desta vez às telonas, para contar a história de Yuri, Lili, Matt e seus amigos em uma viagem para uma colônia de férias. Neste novo local, eles conhecem Duvi Dudum, uma criatura divertida que aos poucos revela interesses secretos: separar a turma de seus Amigãozões. Eles precisam se unir para resgatar Golias, Nessa e Bongo antes que seja tarde demais.

Dirigido por Andrés Lieban, o filme é roteirizado pela cocriadora da série, Cláudia Breitman e com consultoria do Laboratório Sesc Rio de Roteiros para Cinema, além do canadense Clive Endersby, redator final da série, com vasta experiência em TV e cinema.

O longa-metragem tem distribuição da O2 Play em parceria com a RioFilme e produção da 2DLAB.