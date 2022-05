Neste mês, a Rede Cinemark dá início à nova fase de seu projeto pioneiro dedicado a incentivar e promover o cinema nacional, o Projeta Brasil. O público poderá conferir ao longo do ano sessões de filmes brasileiros em cartaz, com ingressos por valores promocionais. O longa que inaugura o novo formato do Projeta, no dia 15/05, é a aventura “D.P.A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”, com entradas pelo valor único de R$ 8 (todos pagam meia entrada).

Para saber qual filme e sessão está na programação do Projeta Brasil, basta procurar pelo selo “É do Brasil” nas comunicações da Cinemark e garantir o ingresso.

O Projeta Brasil foi criado em 1999, com o objetivo de incentivar a produção nacional e aproximar o público dos filmes brasileiros. Em suas 20 edições, realizadas até 2019, a Cinemark exibia em todas as suas salas, em um único dia do ano – sempre no mês de novembro –, apenas produções nacionais que haviam estreado nos 12 meses anteriores, com ingressos a preço promocional. Ao longo de 20 anos, mais de 2,7 milhões de pessoas assistiram a grandes sucessos do cinema brasileiro nas salas da Rede, dentro do Projeta.