© Nathalia Atayde/Netflix

A Netflix anunciou o título da sua mais nova série nacional de comédia, Sem Filtro. Estrelada por Ademara e Mel Maia, a produção vai explorar, de forma bem humorada, os impactos de uma carreira em ascensão de uma influenciadora em sua família.

Para revelar a novidade, a Netflix está promovendo nesta segunda-feira (23), diretamente do set de gravação da série, o Dia do Spoiler. Será um momento em que todo o elenco e redes sociais da Netflix Brasil (Instagram e TikTok) estarão compartilhando tudo o que acontece por lá.

Com estreia em 2023, a série vai contar a história da família Menezes, que vê sua vida virar do avesso depois que Marcely (Ademara), a filha mais velha, resolve trancar a faculdade e se aventurar na carreira de influenciadora. Sincera demais, ela passa longe do estilo blogueirinha fake. Graças a esse seu jeito sem filtro, Marcely vai conquistar seguidores e muitas tretas, tanto no mundo virtual quanto no real, sobrando para seus amigos e sua família a missão de ajudá-la a resolver as confusões.

O elenco de Sem Filtro conta ainda com Thamirys Borsan, Luisa Perissé, Pedro Ottoni, Flavia Reis e Orã Figueiredo. A série é dirigida por Tatiana de Lamare e João Fonseca, com supervisão artística de Cris D’Amato, e tem roteiro de João Paulo Horta. A produção é de A Fábrica.