Tudo Igual… SQN acompanha Carol (Gabriella Saraivah) em um momento que passa por mudanças importantes em sua vida. Por um lado, deve lidar com o casamento de sua mãe com o novo namorado e a iminente convivência com o filho dele. Por outro, inicia seu primeiro namoro e começa a viver inesperadas situações com suas amigas de longa data, que põem à prova a amizade. Assim, enfrenta desafios típicos da adolescência, vivenciando sentimentos nunca antes explorados e aprende que o primeiro passo para ser feliz é conhecer a si mesma e respeitar seus próprios sentimentos, apesar de muito erros serem cometidos ao longo do caminho.

Baseada no romance infanto-juvenil Na Porta ao Lado, da escritora brasileira Luly Trigo, a produção se passa no Rio de Janeiro e conta com Gabriella Saraivah (“Carol”), Ana Jeckel (“Beta”), Duda Matte (“Trix”), Clara Buarque(“Amanda”), Guilhermina Libanio (“Pri”), Guthierry Sotero (“Bruno”), Ronald Sotto (“Bernardo”), Daniel Botelho(“Tomás”), Kiko Pissolato (“Carlos”) e Miá Mello (“Beth”) no elenco.

Composta por dez episódios de 30 minutos, Tudo Igual… SQN conta com direção geral de Juliana Vonlanten e roteiro de André Rodrigues e Luly Trigo. A série original estreia dia 25 de maio exclusivamente no Disney+.