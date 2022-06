O BIFF – Brasilia International Film Festival chega à oitava edição e abre o período de inscrições, que vai até o próximo dia 30 de junho. Dedicado a realizadores de um, dois ou no máximo três longas-metragens, esse ano, o festival terá três mostras competitivas, além de várias mostras especiais. As mostras competitivas serão a Oficial, com 10 filmes inéditos no Brasil, a mostra competitiva BIFF Junior, com uma seleção de 6 filmes de temática e faixa etária dedicadas à infância e à adolescência, e a mostra competitiva de vídeos no formato TikTok. O 8º BIFF acontecerá de 4 a 13 de agosto, no Cine Brasília, no Museu da República e em vários outros espaços da grande Brasília.

Em dez anos de existência, o BIFF se consolidou como um dos mais relevantes festivais internacionais de cinema do Brasil. Como já é tradição, além das mostras competitivas, a programação terá a exibição de pré-estreias nacionais e internacionais e uma mostra que homenageia um grande nome do cinema. A grande homenageada de 2022, a diretora belgo-francesa Agnés Varda, falecida em 2019, é uma das principais referências da Nouvelle Vague e ícone do cinema feito por mulheres. Serão exibidos filmes de longa e curta duração, seguidos de debates e homenagens, com curadoria de Priscila Miranda do Rosário, criadora e proprietária da distribuidora Fênix Filmes.

Estão na programação do festival também as mostras Panorama África, com filmes inéditos no Brasil produzidos no continente africano, com destaque para a Nigéria, hoje um dos principais países produtores de filmes, embora com recursos limitados, e a Mostra Mosaico – O novo cinema brasileiro, que apresenta filmes de diretores brasileiros que estão despontando e que buscam temáticas sensíveis às pautas LGBTQIA+, mulheres, indígenas, quilombolas e afrodescendentes.

Outra novidade de 2022 é o fato de que o festival não distribuirá prêmios em dinheiro apenas para os vencedores. Todos os filmes selecionados para o 8º BIFF receberão cachê de exibição e os contemplados serão premiados com troféus nas seguintes categorias: Melhor filme Mostra Competitiva, Melhor filme do Júri Popular Mostra Competitiva, Melhor filme Mostra Competitiva BIFF JUNIOR, Melhor filme JURI POPULAR BIFF JUNIOR, Melhor filme Júri Popular Mostra Mosaico, Melhor filme da crítica José Carlos Avellar, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro.

E o festival aposta na continuidade das exibições por streaming e vai proporcionar para o espectador essa modalidade em algumas mostras – o BIFF foi um dos primeiros de todo mundo a migrar para o formato virtual, no início de confinamento decorrente da pandemia da Covid-19.

À frente de tudo, além da diretora geral Anna Karina de Carvalho, está uma equipe de curadoria que inclui o crítico Miguel Barbieri, a diretora Camila de Moraes (jornalista e cineasta, nome de ponta do cinema negro no Brasil), Gilmar Galache (cineasta e realizador indígena ligado à ASCURI – Associação Cultural dos Realizadores Indígenas), entre outros. A organização do evento conta ainda com a codiretora Josiane Osório e a coordenadora geral Rafaella Rezende.