A nova comédia nacional “Dissonantes” estreia com exclusividade na rede Itaú de Cinema, nesta quinta-feira, dia 23 de junho. O longa apresenta Paulo (Marcelo Serrado), um guitarrista tiozão que fez sucesso na cena grunge dos anos 90 e vive, desde então, na ilusão de gravar o disco perfeito. Morando num estúdio de música improvisado nos fundos da casa de Dona Idalina (Anamaria Barreto), ele fica totalmente sem chão quando Clara (Maria Manoella), sua mulher, o abandona – é impossível pensar um futuro ao lado de alguém que parou no passado. Sozinho e falido, Paulo se vê obrigado a alugar seu estúdio para Loly (Thati Lopes), a pupila de seu antigo parceiro musical Ohio (Luis Miranda), jurado do programa de reality musical “A Próxima Canção”. A exposição de Paulo ao furacão Loly, o conflito que as convicções dela causam e a ebulição desse embate de gerações vai levar Paulo ao extremo de repensar toda a sua vida, não sem um número de acordes dissonantes e muitas risadas.

Produzido pela Querosene Filmes em parceria com a Star Original Productions, o filme conta com Marcelo Serrado, Thati Lopes, Luis Miranda, Paulinho Serra, Paulo Vieira, Luciana Paes, Gustavo Novaes, Emanuelle Araujo e Fernanda D’Umbra no elenco.

“Dissonantes” é dirigido por Pedro Amorim, com roteiro de Mariana Trench Bascos e Pedro Riera, e produção de Rachel Braga, Justine Otondo, João Queiroz Filho e Marcelo Serrado.