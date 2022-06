Quando a tripulação do veleiro Kat aportar em Miami, dando início a uma jornada de 5 meses pela costa leste dos Estados Unidos, a série Voz dos Oceanos também desembarca no Canal Off. Às 21h30 desta quarta-feira, 1º de junho, estreia a série de oito episódios que, sob a direção geral de David Schurmann, apresenta iniciativas e personagens que vêm se destacando na defesa do Planeta Água. Cada episódio da mais nova produção da Schurmann Filmes conta com 30 minutos de duração e acompanha o dia a dia da expedição Voz dos Oceanos, que tem o apoio mundial do Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA) e percorrerá, em pouco mais de dois anos, um total de 65 destinos nacionais e internacionais.

Liderada pela Família Schurmann com seus 38 anos de navegações, a iniciativa traz novos tripulantes a bordo, como a italiana Erika Ternex, chef de cozinha e responsável por atividades que abastecem parte das pesquisas do parceiro Científico da Voz dos Oceanos, o Instituto Oceanográfico da USP, liderado pelo Prof. Dr. Alexander Turra, coordenador da Cátedra UNESCO para Sustentabilidade do Oceano. Além da tripulação do veleiro sustentável Kat, a expedição também promove uma grande onda de ações transformadoras e que integram a nova atração do Canal Off. Todos os oito episódios da série devem ser exibidos até junho de 2024, após a conclusão da jornada marítima.

A estreia de Voz dos Oceanos no Canal Off apresenta momentos marcantes vivenciados entre Balneário Camboriú e Fernando de Noronha, como o encontro a bordo com o surfista Ítalo Ferreira; o Cristo Redentor abraçando a missão; a soltura no mar de uma tartaruga resgatada pelo Projeto Tamar; a limpeza, a remo, do Rio Tamoios e a pé em uma praia deserta da Ilha Grande; o monitoramento do lixo marinho em Abrolhos, e a atuação inspiradora do Projeto Marulho junto à comunidade caiçara do litoral paulista. Reunindo sotaques, paisagens e culturas tão diversas e encantadoras da costa brasileira, o primeiro episódio da série Voz dos Oceanos promete envolver o público do Canal Off em uma missão urgente de recuperação e preservação do ecossistema marinho.

A série da Schurmann Filmes para o Canal Off integra ainda um pacote especial – e multiplataforma – da nova parceria entre a produtora e a Globo, com o apoio de Natura Kaiak. Voz dos Oceanos soma-se aos demais programas produzidos pela produtora da Família Schurmann para o Fantástico, exibido na Globo e na Globonews, e para as pílulas de conhecimento exibidas entre as atrações do Jornalismo e do Entretenimento da TV Globo, como Encontro, Mais Você, Conversa com Bial, Altas Horas, Bom Dia Brasil e Jornal Hoje. A parceria inclui ainda conteúdos para o Hub Digital Voz dos Oceanos hospedado no G1, além de outras ações que deverão acontecer envolvendo talentos da Globo para ampliar a conscientização e o engajamento do público para a causa.