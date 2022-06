O 7º VerOuvindo – Festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife abre inscrições para mostras competitivas. O festival conta com duas mostras competitivas para filmes de curta-metragem: Mostra de Curtas com Audiodescrição e Mostra de Curtas com língua brasileira de sinais – Libras. Podem participar filmes de ficção, documentário e animação. Os interessados podem conferir o regulamento e efetuar as inscrições gratuitamente no site https://verouvindo.com até 3 de julho.

Para participar da competição, os curta-metragens devem conter o recurso de audiodescrição ou Libras e terem sido produzidos a partir de 2020. A seleção dos curtas será feita por um júri técnico. Os filmes escolhidos para exibição concorrem ao Troféu VerOuvindo e prêmios em dinheiro (R$1.000,00 cada categoria). A premiação é direcionada a melhor audiodescrição e a melhor tradução em Libras nas categorias ficção, documentário, animação e júri popular.

A sétima edição do Festival VerOuvindo terá sessões online e presenciais, todas bilíngues (português e Libras), no Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru, de 22 a 29 de agosto. O VerOuvindo é pioneiro no Brasil na difusão audiovisual com acessibilidade, com atuação também na formação e no reconhecimento dos profissionais de tradução audiovisual acessível.

A programação tem exibição de curtas e longas, além de atividades formativas como oficinas, palestras e debates sobre acessibilidade comunicacional, entre especialistas, profissionais, estudantes e o público. Diferente de outros festivais, o VerOuvindo, além de exibir filmes, produz conteúdo acessível para as obras audiovisuais.

No dia 11 de junho, o festival inicia as inscrições para a Jornada VerOuvindo, que reúne profissionais e estudantes de tradução audiovisual acessível: tradutores intérpretes de Libras, audiodescritores, legendistas e pesquisadores. A chamada de trabalhos é para que compartilhem suas experiências, práticas ou teóricas, por meio de comunicação oral, presencial ou online. Os interessados devem inscrever gratuitamente seus trabalhos no site do festival até o dia 10 de julho.

O festival VerOuvindo é realizado pela Com Acessibilidade Comunicacional, com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco e patrocínio do Sistema e incentivo à cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura do Recife.