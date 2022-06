Duas funcionárias públicas. Uma é paulista e a outra, cearense; uma é ninja e a outra é maga. Elas batem ponto e lutam contra criaturas sobrenaturais na Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum, a SECAFC, da unidade do Ceará. Elas são Mayara e Annabelle, dupla que dá nome à HQ que, com muita brasilidade, mistura comédia policial e fantasia em aventuras surpreendentes.

Agora, com acordo fechado entre Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, e a Clube Filmes, produtora de Fabrício Bittar, a HQ “Mayara & Annabelle” deve ser adaptada para uma série em live-action. A trama utiliza elementos sobrenaturais – e tropicais – com muito humor e ação, ressaltando as particularidades de uma fantasia urbana, que tem como cenário a cidade de Fortaleza.

“Mayara & Annabelle” é um dos maiores fenômenos no mercado brasileiro de quadrinhos independentes. A história das caçadoras de eventos sobrenaturais, idealizada por Pablo Casado e Talles Rodrigues, começou com campanhas de financiamento coletivo, foi levada aos Estados Unidos e se tornou um premiado jogo para celular.