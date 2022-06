Protagonizada por Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Vanessa Gerbelli e Natalia Klein, também criadora e roteirista, a série “Maldivas” chega à Netflix no dia 15 de junho.

Na dramédia de tom sarcástico regada a muitos drinks à beira da piscina, os vizinhos do Maldivas fazem de tudo para manter as aparências, enquanto Liz (Bruna Marquezine), que acaba de chegar de Goiás, tenta desvendar os reais motivos por trás de um suspeito incêndio que matou sua mãe, Léia (Vanessa Gerbelli). Atrás de respostas, ela terá que se esquivar da investigação policial e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Entre eles, a síndica Milene (Manu Gavassi); Rayssa (Sheron Menezzes), uma ex-cantora de axé convertida em empresária de sucesso; Kat (Carol Castro), uma dona de casa e mãe de dois filhos que acoberta as falcatruas do marido; e Verônica (Natalia Klein), vizinha e melhor amiga de Léia.

O elenco ainda conta com Klebber Toledo, Romani, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro, Ricky Tavares e Marcelo Várzea. Produzida pela O2 Filmes para a Netflix, com direção geral de José Alvarenga e direção de Daina Giannecchini, “Maldivas” tem 7 episódios.