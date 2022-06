As inscrições para a 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis foram prorrogadas até 17 de junho. Realizadores e realizadoras podem submeter seus curtas-metragens voltados para o público infantil e infanto-juvenil e inéditos em Santa Catarina por meio do site do evento, www.mostradecinemainfantil.com.br/inscricoes. Os selecionados serão conhecidos em julho.

Serão admitidos curtas-metragens nacionais e internacionais inéditos em Santa Catarina, de todos os gêneros, com duração de até 20 minutos, que privilegiem o público infantil e infanto-juvenil.

Os critérios para a seleção anunciados pela curadoria são qualidade técnica e artística e conteúdo próprio para o público infantil, de acordo com a classificação indicativa do Ministério da Justiça, de caráter lúdico e/ou educativo.

Os selecionados para a Mostra 2022 serão anunciados no site oficial e nas redes sociais do evento.

Todos os curtas selecionados estarão automaticamente participando da Mostra Competitiva Nacional, que premiará o Melhor Filme, votado por um Júri Oficial, e Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil. Cada um dos vencedores receberá o valor de R$ 1.500.

O Melhor Filme e o Melhor Filme Internacional, escolhidos pelo Júri Popular, receberão troféu e certificado da 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

A 21ª edição será realizada de 8 a 22 de outubro, presencial e virtualmente. Na programação presencial haverá exibição de filmes em sala de cinema e nas escolas, Palquinho da Mostra com shows musicais, Fórum de Cinema e Educação para professores, Encontro Nacional de Cinema Infantil para realizadores e oficinas de audiovisual para crianças e realizadores.

Ao mesmo tempo, uma seleção de filmes estará disponível em plataforma de streaming, para continuar levando curtas-metragens brasileiros atuais para o público conquistado nestes dois anos de evento online.