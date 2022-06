A Associação Cultural Panvision prorrogou o prazo de inscrições para a 26ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2022 até o dia 27 de junho, para inscrever seus filmes em nove das Mostras Competitivas presentes nesta edição do festival.

De forma presencial e com novidades, o FAM volta a movimentar Florianópolis (SC) de 22 a 28 de setembro de 2022. Recentemente, a Panvision, realizadora do festival, anunciou a inédita Mostra Especial Lei Aldir Blanc, uma mostra competitiva voltada especificamente para os filmes realizados através da Lei Emergencial de Cultura em todo o território nacional.

Atendendo a pedidos dos realizadores catarinenses, a organização ampliou o tempo limite dos filmes inscritos na Mostra Curtas Catarinenses, para até 20 minutos de duração. Há 11 anos os filmes realizados em Santa Catarina possuem espaço diferenciado no FAM e desde o ano passado é obrigatório o ineditismo da obra, a exibição precisa ser em première, ou seja não podem ter sido exibidos, tanto de maneira presencial, como on-line.

As demais Mostras Competitivas que também continuam com inscrições abertas são Mostra Curtas Mercosul, Mostra Curtas Infantojuvenil Mercosul, Mostra Longas Ficção Mercosul, Mostra Longas Documentários Mercosul (Doc-FAM), Mostra Longas Work In Progress e Mostra Videoclipe. O FAM também conta com a Mostra Rally Universitário, que em breve abrirá inscrições para os estudantes de todo o Mercosul.

Mais detalhes sobre as inscrições estão disponíveis no regulamento do festival, que pode ser acessado no site http://www.famdetodos.com.br.